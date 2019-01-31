أخبار مصر | طريقة إعادة المحذوفين من بطاقات التموين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طريقة إعادة المحذوفين من بطاقات التموين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الخارجية، المواطنين الذين تم حذفهم من البطاقة التموينية التوجه إلي اقرب مكتب تموين وتقديم تظلم، حيث أن القرار الوزاري الخاص بفتح باب التظلمات لم يتضمن موعد انتهاء المهلة، ومن خلال السطور القادمة نوضح لكم خطوات تقديم تظلم لإعادة المحذوفين من البطاقة التموينية:

المستندات المطلوبة لتقديم تظلم:

يتقدم المواطن الذي يرغب في عمل تظلم الى اقرب مكتب تمويني له وطلب استمارة أداء الخدمة التموينية لعمل التظلم الخاص به.

تسجيل جميع بيانات المستفيدين والمقيدين في البطاقة التموينية الخاصة به ويرفق بها صور بطاقات الرقم القومي الخاص بهم وتقديمها إلي مكتب التموين مرفق معهم رقم التليفون لصاحب البطاقة.

تسجيل الاستمارة في مكتب التموين وإعطاء المواطن أيصال يفيد التسجيل وسوف يتم تسجيل هذه الطلبات على الحاسب الألي الخاص بمكتب التموين بعد مراجعة هذه الطلبات من الموظف المختص ثم يقوم مركز معلومات الإنتاج الحربي التي تم تسجيلها في المكتب وار سالها إلي هيئة الرقابة الإدارية لمراجعتها .

تقوم وزارة الإنتاج الحربي تعديل في قاعدة البيانات وأضافه البيانات الصحيحة وتعديل الأشخاص المستحقين منها.

وعند قبول التظلم يقوم مكتب التموين يقوم بإبلاغ المواطن وفي حالة الرفض يذكر له الأسباب.

في حالة قبول الطلب يتم أعادة المحذوفين خلال 21 يوما.

يأتي ذلك بعد عملية تحديث بيانات البطاقة الأخيرة التي قامت بها وزارة التموين والتجارة الخارجية.