أخبار مصر | موقع فرنسي يصف السيسي بالحليف القوي لأوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقع فرنسي يصف السيسي بالحليف القوي لأوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ثمن الدكتور عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس مانشره موقع (أتلنتيكو) الإخبارى الفرنسي عن الرئيس عبد الفتاح السيسى ووصفه له بأنه نشاط الدبلوماسي البارع والمكثف أعاد لمصر مكانتها الكاملة في العالم العربي والإسلامي.

وقال علي، فى بيان له أصدره، منذ قليل، أن مقالة موقع "اتلنتيكو" في هذا التوقيت إنما تدل على زعامة الرئيس السيسي، ووجود ظهير شعبى مصري كبير يقف خلفه ويؤيده فى جميع سياساته الداخلية والخارجية.

وأضاف "علي" أن الموقع الإخباري الفرنسي "أتلنتيكو" وصف الرئيس السيسي أيضا بـ"الشريك المميز" للغرب في مجال التعاون الاستخباراتى ومكافحة الإرهاب، والذى بات لا يمكن تجاوزه لحل الصراعات الإقليمية في ليبيا وسوريا، فضلا عن النزاع الإسرائيلى الفلسطيني، مؤكدا أن الموقع الفرنسى أصاب كبد الحقيقة عندما كتب فى مقاله بالنص أن "الرئيس السيسى يمثل ما هو أكثر من ورقة رابحة لدفع العلاقات التجارية بين القاهرة وباريس".

ونوه إلى تواجد الشركات الفرنسية في العديد من المجالات بمصر وإسهامها بشكل غير مباشر فى عملية الإصلاح الاقتصادي الجارية، إضافة إلى تاكيده أن الرئيس السيسى لا يزال يحظى بتقدير المصريين كما يعد من القادة الأكثر شعبية فى الشارع العربي، سواء في المغرب العربي أو الشرق الأوسط.

وقال الدكتور عبدالرحيم علي إن الموقع الإخبارى أبرز إصرار الرئيس السيسي الشديد على محاربة كل أشكال عمليات الاتجار غير الشرعية والفساد الذي تعاني منه مصر وإحالة 1400 قضية فساد إلى القضاء منذ 2014، لمحاسبة المتورطين، بينهم موظفون سابقون بالدولة، إنما هو دليل قاطع على أن مصر أصبحت دولة مؤسسات وتنتصر لإرادة الدستور والقانون.

وقال الدكتور عبدالرحيم علي إن تأكيد الموقع الإخباري الفرنسي على أنه لولا تدخل الرئيس السيسى في عام 2013 ، لكانت مصر قد تحولت بلا شك وفى أفضل الأحوال إلى دكتاتورية دينية متشددة، فضلا عن انهيار الاقتصاد وأن كل الدول العربية بجانب مصر باتت تدرك خطر "الإسلام السياسي" وجماعة الإخوان الإرهابية، وأنه من المؤسف أن فرنسا مازالت تستقبل هذا التنظيم وتتركه ينشر أفكاره بحرية وتأكيد الموقع الإخبارى الفرنسي بأن تلك الجماعة محظورة ومصنفة إرهابية منذ 2013 في مصر وروسيا والسعودية والإمارات.

وطالب الدكتور عبدالرحيم علي المجتمع الدولى بأسره أن يدرك ويعي جيدا أن جميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية، التي خرجت من جماعة الإخوان الإرهابية باتت تمثل خطرا داهما على الأمن والسلم الدوليين، مؤكدا ضرورة تدخل المجتمع الدولي لمحاربة ومكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله.