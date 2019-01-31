لماذا يثير رؤساء أوروبا «الطائفية» في لقاءات البابا؟

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البابا التقى خلال السنوات الماضية عددا كبيرا من الرؤساء والمسئولين الغربيين ودائما ما يثيرون قضية الأقباط من منظور طائفى.. والبابا يرد: «الحل تطوير التعليم ودعم الاقتصاد»

زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أمس، والتقى البابا تواضروس الثاني، خلال زيارته لمصر التي بدأها بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخلال لقاء ماكرون والبابا، تحدث الرئيس الفرنسي حول عدة أمور منها الإرهاب وما عاناه المواطنون المصريون المسيحيون منه في السنوات الأخيرة، وخلال حديثه ذكر عبارة «ويهمني أن أسمعكم، ماذا يقلقكم؟.. وماذا تخشون؟»، وهي العبارة التي دائما يرددها أي مسؤول غربي سواء سياسيا أو دينيا يزور البابا تواضروس، ودائما ما ينقل البابا الحوار من المربع الطائفي الوطني المصري.

من الملاحظ دائما، أنه مع كل زيارة لمسئول غربي، غالبا ما يطلب لقاء شيخ الأزهر وبطريرك كنيسة الإسكندرية، وخلال لقاء البابا، تكون لغة الحديث نحو المسيحيين، على اعتبارهم طائفة مختلفة عن بقية المصريين، ويعتقد المسئولون الغربيون أنهم سيسمعون من البابا كلاما باعتباره زعيما لطائفة سياسية. ورغم أن كل فئة

من الملاحظ دائما، أنه مع كل زيارة لمسئول غربي، غالبا ما يطلب لقاء شيخ الأزهر وبطريرك كنيسة الإسكندرية، وخلال لقاء البابا، تكون لغة الحديث نحو المسيحيين، على اعتبارهم طائفة مختلفة عن بقية المصريين، ويعتقد المسئولون الغربيون أنهم سيسمعون من البابا كلاما باعتباره زعيما لطائفة سياسية.

ورغم أن كل فئة وكل مجموعة من المواطنين في مصر لها هموم مختلفة سواء على المستوى "الجيندري" للرجال والنساء، أو المستوى الطبقي، أو المستوى الديني والمذهبي، فإن البابا تواضروس الثاني كلامه واحد منذ جلس على كرسي القديس مرقس في 18 نوفمبر 2012، فهو يقول دائما: «من يرد مساعدة مصر، يساعدها على النهوض بالتعليم والاقتصاد». (اقرأ أيضا: البابا: نعتمد على فرنسا في تطوير التعليم)

نفس الأمر كرره البابا تواضروس، في لقاء مغلق حضره «التحرير» مساء يوم الأربعاء 26 يونيو 2013، قبل 4 أيام فقط من 30 يونيو، بالمقر البابوي بالكاتدرائية، عندما زارت رئيسة مجلس كنائس فرانكفورت بألمانيا البابا، وكانت تزور مصر وقتها، وشعرت بحجم الحراك في الشارع، وعرضت بصفتها رئيسة كنيسة على رئيس الكنيسة المصرية تقديم المساعدة، لكنه طالبها بمساعدة مصر للنهوض بـ«الاقتصاد والتعليم»، وذلك في وقت كان فيه محمد مرسي المنتمي للإخوان هو رئيس مصر.

(لمعرفة المزيد عن معالجة البابا تواضروس لملف الحوادث الطائفية يمكن قراءة: الحوادث الطائفية.. من اعتكاف «شنودة» لهدوء «تواضروس»)

البابا كرر كلامه منذ عدة سنوات عندما استقبل الرئيس الفرنسي ماكرون، أمس، الثلاثاء في الكاتدرائية وأكد أهمية التعليم والاقتصاد واتفاقية المناخ. (ويمكن قراءة كلمة البابا كاملة بالرابط المقبل).

التقط الرئيس الفنرسي الحديث من البابا وتحدث عن ضرورة تطوير التعليم، باعتباره تحديا في فرنسا طوال الوقت، وحاول نقل الحديث عندما سأل البابا عن المخاوف، موضحا أنه يريد أن يسمع منه. (ويمكن قراءة الكلمة كاملة من الرابط التالي)

وليست هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها البابا تواضروس عن ضرورة مساعدة مصر في تطوير التعليم والنهوض اقتصاديا، ففي يوم 2 مارس عام 2017، استقبل البابا تواضروس المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل والتي كانت تزور مصر بعد أشهر قليلة من حادث تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية (11 ديسمبر 2016)، وخلال ذلك اللقاء تحدث البابا عن التعليم، وقال نصا: «إن لألمانيا تاريخا طويلا في التعاون مع مصر تقديرا لأهمية دورها فى التاريخ الإنساني، وعلى سبيل المثال التعاون في المجال التعليمي والثقافي، ونذكر بفرح أول مدرسة ألمانية فى مصر 1873م، وكذلك معهد جوته بالقاهرة والإسكندرية، والجامعة الألمانية، والمعهد الألماني للآثار 1907م، والبعثات التعليمية وغيرها، وقد ساهم هذا التعاون التعليمي والثقافي في بناء المجتمع المصرى بصورة عصرية ونحن نتطلع إلى المزيد».

يرى الكاتب والمفكر المتابع للشأن الكنسي كمال زاخر، أن السماوات المفتوحة نقلت الأحداث لحظة بلحظة وسببت هلعا لدى الغرب، وصورت الأمر وكأن هناك مذابح للمواطنين المسيحيين «الأقباط» وأن زيارة ماكرون للكنيسة البطرسية، مكان الحدث الأشهر دليل على ذلك.

«ردود البابا متوقعة»، هكذا أشار زاخر، موضحا أن اتجاه الإجابات هو عدم الإدانة، ويرى أن البابا «يرسل رسائل للمسؤولين بأن الحلول التقليدية لا تجدي، وقد وجه النظر لتجفيف المنابع».

لماذا التعليم؟ يجيب زاخر، لأن الأفكار المسيطرة على المجتمع أحد أهم مدخلاتها هو التعليم الذي خلق هذه الذهنية، ويوضح أن البعد الاقتصادي منه أيضا مثل التعليم وسيساعدون على الخروج من هذه الدوامة التي لا تنتهي، وأشار إلى أن عميد الأدب العربي طه حسين، قال في كتاب «مستقبل الثقافة في مصر»، أوائل ثلاثينيات القرن الماضي، إن التعليم كالماء والهواء وبغيرهما يكون موت الإنسان.

ويوضح زاخر أنه لو كان الهواء فاسدا سيمرض الإنسان ويموت أيضا في إشارة إلى فساد التعليم أو تقديمه مناهج تحس على العنف والتطرف والكراهية ورفض التنوع وقبول الآخر.

وتساءل: إن لم ننتبه الآن، فمتى ننتبه؟ خاصة أن هناك احترابا سياسيا وتربصا بالوطن وكيان الدولة بغض النظر عمن يحكم والدوائر الظلامية تسعى للقفز مجددا على السلطة، وأضاف: البابا قفز على آلام الكنيسة وهذا تعريف للوطنية، منوها بأنه على جانب آخر، رغم كل الظواهر المؤلمة لا يزال الرهان على الشارع المصري، فالأحداث الطائفية محصورة في جزء من محافظة المنيا وهذا يعطي أملا بأنه لا يزال الرهان على النسيج الأكبر من المواطنين المصريين، خاصة أنه لا يوجد استهداف ممنهج، ولكن لا يجب التراخي والارتكان لهذا الطرح، بل السعي للعلاج.

وحذر من أن المصالح الغربية لن تنتظر استغاثة «الأقباط» حتى تحاول التدخل، لإدراكهم أنه لن يقبل «الأقباط» على هذه الخطوة، وتساءل: فماذا نحن فاعلون؟

خلال الأزمة الأخيرة المرتبطة بإغلاق مكان تطلق عليه إيبارشية المنيا وأبو قرقاص «كنيسة مار جرجس» صلى فيه مواطنون مسيحيون قداس عيد الميلاد بـ«منشية الزعفرانة» في المنيا، جدد البابا تأكيده نفس الكلام الذي يقوله منذ سنوات بخصوص مواجهة الأحداث الطائفية، من خلال مشروعات التنمية والتعليم وهو ما ذكره بيان الكنيسة عندما استقبل البابا الأنبا مكاريوس الأسبوع قبل الماضي، بالكاتدرائية حول الأزمة. (للتفاصيل: اقرأ أيضا: البابا تواضروس يستقبل أنبا مكاريوس لبحث أزمة المنيا)

يعرف البابا تواضروس أن مصر بها مشكلات طائفية ممتدة لعقود طويل وأن حلها ليس فقط بتقديم القانون بل من خلال التعليم والثقافة والاقتصاد.