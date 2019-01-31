شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علم اجتماع تدعو السيسي للاستمرار في الحكم: «مش عايزين حد يجرب فينا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت الدكتور عزة فتحي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، الرئيس السيسي للاستمرار في الحكم، قائلة: «أدعوك وأرجوك يا ريس أنت لست مخير، إحنا مختارينك وعايزينك مش عارفة دي تيجي إزاي، الدستور مش قرآن».

وقالت «فتحي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مع عزمي» عبر فضائية «الرافدين+»، إن الرئيس السيسي سيكمل في حكم مصر بإرادة الله وقوة جيش مصر العظيم.

وأضافت «فتحي» أن الشعب يريد أن يكمل المسيرة، «مش عايزين حد يجرب فينا، عايزين راجل خلفيته عسكرية، ومعندوش شلة».