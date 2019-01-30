أخبار مصر | شاهد.. معلومات الوزراء ينشر فيديو حول مخاطر الزلازل وكيفية الحماية منه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. معلومات الوزراء ينشر فيديو حول مخاطر الزلازل وكيفية الحماية منه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، فيديو حول التوعية ضد مخاطر الكوارث (الزلازل) ضمن حملة الأمانة الفنية للجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر تحت عنوان حمايتك غايتنا.

وأوضح الفيديو، أنه في حالة تواجدك في البيت وحدث زلزال أغلق التيار الكهربائي واغلق أسطوانات الغاز وابتعد عن النوافذ ولا تحاول القفز منها ولا تستخدم المصعد الكهربائي.

وأضاف: إذا كنت في الشارع ابتعد عن الأشجار الكبير وتجنب أبراج الكهرباء وإذا كنت في السيارة قلل السرعة وإذا كنت في الشاطئ ابتعد عن البحر .