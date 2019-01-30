كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. معلومات الوزراء ينشر فيديو حول مخاطر الزلازل وكيفية الحماية منه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، فيديو حول التوعية ضد مخاطر الكوارث (الزلازل) ضمن حملة الأمانة الفنية للجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر تحت عنوان حمايتك غايتنا.
وأوضح الفيديو، أنه في حالة تواجدك في البيت وحدث زلزال أغلق التيار الكهربائي واغلق أسطوانات الغاز وابتعد عن النوافذ ولا تحاول القفز منها ولا تستخدم المصعد الكهربائي.
وأضاف: إذا كنت في الشارع ابتعد عن الأشجار الكبير وتجنب أبراج الكهرباء وإذا كنت في السيارة قلل السرعة وإذا كنت في الشاطئ ابتعد عن البحر .
وكان قد أعلن صندوق تطوير العشوائيات، أمس، عن سقوط صخرة بمنطقة محجر فوزي عليوة، إحدى المناطق التي سبق إخلاؤها وتسكينها بالأسمرات ضمن جهود الدولة لنقل المناطق الخطرة.
وأوضح الصندوق، في بيان، أمس، أنه على الفور انتقلت اللجنة العلمية للموقع وأجهزة المحافظة وعلى رأسهم محافظ القاهرة خالد عبدالعال، الذي يتابع الموقف حتى الآن.
وأرجع صندوق تطوير العشوائيات، سقوط الصخرة إلى وجود تسرب صرف صحي نتيجة سوء الاستخدام.
وأوضح أنه جرى اتخاذ قرارات حاسمة بسرعة إخلاء 3 منازل على الحافة العليا، بالإضافة إلى 12 منزلًا بالحافة السفلى بإجمالي ٨٠ أسرة، ويجري حاليًا تسكين الأسر بمشروع الأسمرات.
ولفت الصندوق إلى سقوط صخرة أخرى في الثانية من ظهر اليوم دون أي إصابات.
كانت هذه تفاصيل خبر أخبار مصر | شاهد.. معلومات الوزراء ينشر فيديو حول مخاطر الزلازل وكيفية الحماية منه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.