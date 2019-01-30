انت الان تتابع زيادة قيمة شراء الكتب المدرسية لـ770 مليون جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بزيادة قيمة شراء الكتب التي لا تملك الوزارة حق تأليفها للعام الدراسي 2018 - 2019 من 720 مليون جنيه إلى 770 مليون جنيه، وذلك لاستكمال كتب الفصل الدراسي الثاني، كما وافق المجلس على إتاحة مشروع استزراع الغابات الشجرية باستخدام مياه الصرف الصحي المعالج بحق انتفاع بما يعادل قيمة حق انتفاع الأراضي.
كما وافق على إمداد الغابات بمياه الصرف الصحي المعالج لصالح الجهة صاحبة الولاية على الأرض والجهة القائمة على مرفق الصرف الصحي، على أن تزداد قيمة حق الانتفاع بنسبة 10% كل 3 سنوات، وذلك على أن يلتزم المستثمر بالحصول على إجمالي كمية الصرف المعالج المتاحة للمشروع، وكذلك الاشتراطات الواردة بالكود المصري لإعادة
كما وافق على إمداد الغابات بمياه الصرف الصحي المعالج لصالح الجهة صاحبة الولاية على الأرض والجهة القائمة على مرفق الصرف الصحي، على أن تزداد قيمة حق الانتفاع بنسبة 10% كل 3 سنوات، وذلك على أن يلتزم المستثمر بالحصول على إجمالي كمية الصرف المعالج المتاحة للمشروع، وكذلك الاشتراطات الواردة بالكود المصري لإعادة استخدام مياه الصرف المعالج وتحديثاته.
واعتمد المجلس، المقترحات والحلول الخاصة بالتعامل مع مبنى "سويقة المواردي" بحي السيدة زينب، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والأسواق غير المنظمة، وما يتم بذله حاليا من مجهودات لإعادة وتأهيل هذه المناطق، للاستفادة منها في مشروعات خدمية.
ووقعت محافظة القاهرة اتفاقية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للبدء في تنفيذ مشروع خدمي ثقافي تراثي اقتصادي لاستغلال المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر زيادة قيمة شراء الكتب المدرسية لـ770 مليون جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.