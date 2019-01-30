انت الان تتابع زيادة قيمة شراء الكتب المدرسية لـ770 مليون جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بزيادة قيمة شراء الكتب التي لا تملك الوزارة حق تأليفها للعام الدراسي 2018 - 2019 من 720 مليون جنيه إلى 770 مليون جنيه، وذلك لاستكمال كتب الفصل الدراسي الثاني، كما وافق المجلس على إتاحة مشروع استزراع الغابات الشجرية باستخدام مياه الصرف الصحي المعالج بحق انتفاع بما يعادل قيمة حق انتفاع الأراضي.

كما وافق على إمداد الغابات بمياه الصرف الصحي المعالج لصالح الجهة صاحبة الولاية على الأرض والجهة القائمة على مرفق الصرف الصحي، على أن تزداد قيمة حق الانتفاع بنسبة 10% كل 3 سنوات، وذلك على أن يلتزم المستثمر بالحصول على إجمالي كمية الصرف المعالج المتاحة للمشروع، وكذلك الاشتراطات الواردة بالكود المصري لإعادة