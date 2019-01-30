شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري علاقات أسرية: حملة «خليها تعنس» من أنواع التنمر.. وتسيء للمصريين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
علقت الدكتورة آمال إبراهيم، استشاري العلاقات الأسرية، على حملة «خليها تعنس»، قائلة إن البعض استغل اسم حملة «خليها تصدي» ونجاحها للظهور والشهرة.
وأكدت «إبراهيم»، خلال حوارها مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور» مساء الأربعاء، أن حملة «خليها تعنس» ليس لها مبادئ وأهداف، وأن الحملة شوهت صورة مصر أمام البلدان العربية.
وأشارت إلى أن حملة «خليها تعنس» حملة سلبية، ونوع من أنواع التنمر، وإساءة شديدة للمصريين.
وأضافت استشاري العلاقات الأسرية، أن الحملة تغطي على الحملات الإيجابية التي كانت ستنتشر في الفترة المقبلة لمحاربة الغلاء.
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