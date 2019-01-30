شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار طفلة في البحيرة.. خرجت والدتها بدونها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقدمت طفلة على الانتحار شنقا، داخل منزلها بمركز شرطة الدلنجات بالبحيرة بسبب خروج والدتها من المنزل بدونها.

وتلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة الدلنجات بإبلاغ الأهالي بالعثور على جثة طفلة تدعى «شمس م ا» 10 سنوات، داخل منزلها، متوفاة بسبب الاختناق.

وانتقل ضباط مباحث المركز، لمعاينة الواقعة، وبيان وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الدلنجات العام.

وأفاد والد الطفلة بأن سبب الوفاة، هو مرور الطفلة بحالة نفسية سيئة، عقب خروج والدتها لزيارة جد الطفلة بدونها، فقامت بشنق نفسها بربط نفسها في قطعة حديد معلقة داخل غرفتها.

وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة باستدعاء الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.