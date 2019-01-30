شكرا لقرائتكم خبر عن مد ساعات عمل معرض الكتاب إلى التاسعة مساء حتى السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور شوكت المصري، المشرف العام على فعاليات اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الاتفاق على مد موعد الغلق اليومي للمعرض ليكون التاسعة مساء أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلين، بدلا من الثامنة مساء، على أن يظل شباك التذاكر مفتوحا للجمهور حتى الثامنة والنصف مساء.

وأضاف «المصري»، في بيان، مساء الأربعاء، أن هذه الخطوة تم اتخاذها لاستيعاب الإقبال الكثيف والتيسير على جمهور المعرض، موضحا أن موعد ختام المعرض سيكون كما هو 5 فبراير المقبل.

يذكر أن الدورة الذهبية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب انطلقت 23 يناير الجاري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يقام المعرض لأول مرة في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس احتفالًا بمرور 50 عاما على انطلاقه.