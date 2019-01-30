شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: وجود جماعة الإخوان في مصر سبب عدم تغير وضع حقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أراد كسب تأييد فئات معينة في فرنسا بالحديث عن حقوق الإنسان في مصر.

واضاف «الفقي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أنه عندما تواجه الدولة الإرهاب فمن الطبيعي أن تكون هناك ملاحظات على حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه لا يجب أن تكون لدينا حساسية من انتقادات فرنسا لحقوق الإنسان في مصر ويجب التعامل معها.

وأوضح المفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية، أنه كان يمكن لـ«ماكرون» الحديث عن حقوق الإنسان في مصر لقي لقاء مغلق مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أنه لو لم تكن هناك جماعة الإخوان في مصر لتغير وضع حقوق الإنسان.

وأكد «الفقي»، أنه إذا تمكن الإرهاب من مصر سيجتاح كل دول العالم، مشيرًا إلى أن فرنسا تحاول أن تكون رأس حربة للقارة الأوروبية، وأنها تتمتع باستقلالية في موقفها العالمي وتتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية بندية.