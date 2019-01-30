شكرا لقرائتكم خبر عن حبس يحيى حسين في قضية «اللهم ثورة» 15 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة أمن الدولة العليا، الأربعاء، حبس يحيى حسين لمدة ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات، الأربعاء،كما ضمت التحقيقات ٢٤ متهمًا آخرين.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية، اتهامات بالانضمام لجماعة أنشأت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، والإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال شهري يناير وفبراير، واستغلال ذكرى ثورة 25 يناير للقيام بأعمال تخريبية ونشر الفوضى في البلاد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان الثلاثاء، إن الجماعة الإرهابية شكلت كيانا تحت مسمى «اللهم ثورة»، يهدف إلى إحداث حالة من الفوضى بالبلاد خلال شهري يناير وفبراير من خلال القيام بأعمال تخريبية وقطع الطرق العامة وتعطيل حركة المرور ومحاولة نشر الفوضى وترويع المواطنين لتكدير السلم والأمن العام والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.