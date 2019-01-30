شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان يعلن موقفه من الترشح لانتخابات «الصحفيين» غدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه في حال قرر خوض انتخابات نقابة الصحفيين المقبلة؛ سيكون شعاره «لم الشمل من جديد»، مؤكدا أنه سيعلن موقفه النهائي من المشاركة فيها غدا.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ONE»، أن هناك ضغوطا كثيرة من جانب الزملاء؛ من أجل خوضه انتخابات مجلس نقابة الصحفيين مرة أخرى.
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