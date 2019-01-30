شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى يونس: مانويل جوزيه لم يحقق أي إنجاز خارج النادي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصطفى يونس، لاعب النادي الأهلي السابق، والمدير الفني للمصري الأسبق، إن «حسام حسن اسم كبير في الكرة المصرية ودافعت عنه أكثر من والده».

وتابع يونس، في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»: «حسام حسن استقدم 68 لاعبًا للنادي المصري خلال 3 سنوات، وحسام زعل مني لما أقول ده»، مضيفًا أن «لو عرض عليه تدريب المصري مرة أخرى سأوافق فورًا».

وأوضح أن «مانويل جوزيه لم يحقق أي إنجاز خارج النادي الأهلي والفريق هو من صنعه، وتجربة حسام حسن في بيراميدز تشبه تجربتي في تدريب المصري»، مضيفًا: «لو لعبت في نفس ظروف حسام حسن كنت حصلت على كأس العالم».