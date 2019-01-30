شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى يونس: رئيس الزمالك لعب باحترافية على خلاف تركي آل الشيخ مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال مصطفى يونس، لاعب النادي الأهلي السابق، والمدير الفني للمصري الأسبق، إن «رئيس نادي الزمالك لعب على خسارة الأهلي لتركي آل الشيخ باحترافية كبيرة».
وتابع يونس، في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»: «أحزن عندما يتعرض تركي آل الشيخ للسب، وتركي جاب أحسن لاعبين في الدوري المصري للزمالك مثل النقاز وفرجاني، وأحسن لعيبة في مصر الآن موجودة في الزمالك ثم بيراميدز».
وأوضح أن «الزمالك الأقرب للدوري، ولكن لو الأهلي كسبه في المباراة القادمة يبقى المارد الأحمر هو اللي هياخد الدوري».
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