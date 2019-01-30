شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى يونس: الخطيب أخطأ بخسارته تركي آل الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصطفى يونس، لاعب النادي الأهلي السابق، والمدير الفني للمصري الأسبق، إن «أكبر انتقاداتي لمجلس إدارة الأهلي الحالي هي خسارته لتركي آل الشيخ، وهذا الرجل يعشق الخطيب والنادي الأهلي».

وتابع في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»: أن «ما حصل بين الطرفين عدم توافق، وفي السعودية اللي بيصرف هو اللي بيدير، والرجل جيه دفع 260 مليون جنيه في 5 أشهر، والنظام ده ميمشيش مع الأهلي، لأن لدينا إدارة».

وأردف: «الخطيب أخطأ بخسارته تركي آل الشيخ، والرجل جه حبا للأهلي وكان سينشئ ستاد الأهلي الجديد».