شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» ترصد مشاهد الرعب في «انهيار المقطم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زارت «المصرى اليوم» منطقة محجر فوزى عليوة فى شارع حافظ بمنشأة ناصر والتى شهدت انهيار إحدى صخور جبل المقطم، على بعض المساكن، أمس الأول، ورصدت وجود أعداد من جنود الأمن المركزى، وكردون أمنى حول المنطقة المضارة، فيما يقوم شباب بنقل متعلقات السكان الذين تم إخلاؤهم ونقلهم إلى حى الأسمرات 2 و3 والبالغ عددهم 82 أسرة.

وقال منصور شعبان، 42 عاماً، مالك منزلين صدر لهما قرار إزالة لظهور شروخ بهما من أثر الانهيار، إن نقله إلى شقة جديدة مفروشة بالكامل أمر جيد، لكنه لا يعرف هل سيحصل على الشقة بنظام التمليك أو الإيجار، إذ إنه مالك وليس مستأجرا بالمنطقة المنكوبة.

وقال إمام محمود، 24 عاماً، إنه أحد سكان المنازل التى تم إخلاؤها، وكان يشعر دوماً بأن حياته وحياة أفراد أسرته معرضة للخطر، لأن الانهيار كان يمكن أن يحدث فى أى وقت، مشيراً إلى أنه علم من قوات الشرطة الموجودة لتأمين عمليات الإخلاء أنه ستتم إزالة بعض المبانى المتضررة.

وأوضح إيهاب حنفى، المتحدث الرسمى لصندوق تطوير العشوائيات، أن المنطقة المنكوبة شهدت انهيارين صخريين وليس واحدًا، أولهما حدث مساء الاثنين الماضى، والثانى مساء أمس الأول، مشيراً إلى أن الفرق المشكلة من اللجنة العلمية التابعة للصندوق وأجهزة المحافظة أوصت بإخلاء 3 مبانٍ على الحافة العليا، و12 مبنى بالحافة السفلى.

يذكر أن هانى مرجان، عضو مجلس النواب عن دائرة حى الجمالية ومنشأة ناصر، حذر فى تصريحات فى أوائل الشهر الحالى من احتمال حدوث انهيار صخرى، حيث لاحظ أثناء جولة تفقدية له بالمنطقة وجود شرخ عميق فى الجبل المواجه لمبنى إدارة منشأة ناصر التعليمية، ينذر عمقه بتكرار مأساة عام 2008، عندما انهارت إحدى الصخور على منطقة الدويقة، ما أدى لمصرع 70 شخصاً تحت الأنقاض، خصوصاً أن المنطقة مكتظة بالسكان، ويوجد فيها مجمع مدارس وقصر ثقافة ومركز طبى، مشيراً إلى أنه قدم طلب إحاطة فى إبريل عام 2017 عن استراتيجية الحكومة فى تطوير العشوائيات، أشار فيه إلى ما اعتبره تجاهلاً حكومياً لأهالى دائرته.