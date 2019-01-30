شكرا لقرائتكم خبر عن «اشتري كتاباً بضمان 48 ساعة».. أحدث عروض جذب الجماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«تخفيضات تصل إلى 50%»، «اشترى كتابين والثالث هدية»، «اشترى كتابا وضمان 48 ساعة».. شعارات متنوعة رفعتها دور النشر المصرية، فى نهاية الأسبوع الأول لدورة اليوبيل الذهبى بمعرض القاهرة الدولى الكتاب، حيث وضع عدد من الناشرين لافتات لعروض مختلفة فى محاولة لجذب الجمهور من زوار المعرض على الشراء بهدف رفع معدل المبيعات.

ورغم الإشادة بجودة تنظيم هذه الدورة، إلا أن حالة من ضعف المبيعات مقارنة بالعام الماضى، أرجعها الناشرون إلى نقل المعرض إلى التجمع الخامس وارتفاع الأسعار، ما ساهم فى قلة المبيعات نسبيا، بحسب مسؤولى أجنحة بعض الدور الكبرى مثل «نهضة مصر» و«المحروسة»، ولجأت بعض الدور للترويج إلى الخصومات والعروض المميزة على الكتب، فأتاحت دار النهار للنشر، مجموعات من الكتب المصورة تصل لـ10 قصص بـ30 جنيها فقط، وكذلك مجموعة قصص الأنبياء، كما قدمت دار «بداية» 3 كتب طبية كبرى تتضمن «333 سؤالا وجوابا فى طب الأعشاب، كيمياء الصلاة، موسوعة آلام الظهر» بـ120 جنيها بدلًا من 200.

وأشاد أحمد قدورة، مسؤول جناح دار «تويا»، بالتنظيم، وقال لـ«المصرى اليوم» إن وجود جناح واحد للدار أضر قليلًا بالإقبال، موضحًا أن الدار تعرض شراء الكتاب «بالضمان» وهو عرض توفره الدار خلال أوقات مختلفة فى العام، وهو أن يشترى القارئ الكتاب ويقرأه وله حق إعادته خلال يومين فقط إذا لم يعجبه محتواه، مع إبداء الملاحظات عليه للدار، وهو الأمر الذى يتيح خيار الاستعارة خلال اليومين، كما تقدم الدار عرض 3 كتب بسعر كتابين، وخصما يصل لـ50% على بعض إصداراتها، مع توفير الخصم المستمر لكافة الكتب بـ20% طوال أيام المعرض.

ويقول سامى أحمد، مدير التسويق بجناح الدار المصرية اللبنانية، لـ«المصرى اليوم»، إن الروايات الأكثر مبيعًا بالدار خلال الفترة السابقة هى «سيدة الزمان»، «أنت منى»، «أيامى مع كايروكى» ومجموعة التراث «ألف ليلة وليلة» (٤ أجزاء)، وتوفر الدار خصومات ٢٥٪‏ على كل إصدارات الجناح بالمعرض.

وأوضح محمد الدمرداش، مسؤول قسم المشتريات بمكتبات الشروق، أن روايات الكاتب الشاب أحمد مراد تتصدر الأكثر مبيعًا، خاصة «تراب الماس»، وكذلك رواية يوسف زيدان «فردقان»، وروايات الدكتور أحمد خالد توفيق، وكتاب «أربعون» لأحمد الشقيرى.