شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج والعمرة» تدرس نتائج ميكنة إجراءات الربط إلكترونياً بين البنوك الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدّمت اللجنة العليا للعمرة والحج السياحى، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، على الثقة التى تضعها فيها، والمساحة التى أعطتها لها لاتخاذ القرارات خلال الفترة الماضية، ما ساهم بشكل كبير فى إنجاز أعمالها على أكمل وجه.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها، أمس، برئاسة مجدى شلبى، رئيس قطاع الشركات السياحية بالوزارة، وبحضور المستشار حمدى أبوزيد، المستشار القانونى للوزارة، آخر المستجدات بشأن نشاط العمرة والحج هذا العام، وناقشت ما تم بخصوص ميكنة «إجراءات الربط إلكترونيا» مع البنوك الوطنية، فيما يخص الأمور المالية للعمرة والحج، كما فنّدت طلبات الشركات التى أنهت المستندات الخاصة بتوثيق العقود.

ومن جهة أخرى، تابعت اللجنة الإجراءات التى تمت مع وزارة الداخلية، بشأن بدء الإجراءات التنفيذية للحج السياحى على ضوء التوقيتات الواردة بالضوابط المعتمدة.

وعلى صعيد مختلف، أصدرت الوزيرة قرارًا بتشكيل مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، متضمنًا رؤساء مجالس إدارات الغرف الـ5، وهم (حسام الشاعر، بشركات السياحة، وماجد فوزى، بالمنشآت الفندقية، وعادل المصرى، بالمنشآت السياحية، وهشام جبر، بالغوص والأنشطة البحرية، وعلى غنيم، بالسلع)، و5 أعضاء تم تعيينهم بقرار من الوزيرة، حتى يكتمل التشكيل النهائى له بـ16 عضوًا.

وتضمنت قائمة المعينين، عبدالفتاح العاصى، وكيل أول وزارة- مندوبًا عن وزارة السياحة، وسامح سعد عبدالرحمن حويدق، وتامر تادرس جرجس، وأشرف ربيع عبدالعال، ومحمد نادر هشام، بالإضافة إلى الأعضاء الذين تم انتخابهم فى منتصف يناير الحالى، تحت إشراف قضائى كامل، وهم (ناصر تركى، وأحمد الوصيف، ومحمد القطان، ومحمد محمود عبدالله، ووحيد عاصم، وهبة حسين بكرى)، حيث تمتد مدة عضوية المجلس، 4 سنوات من تاريخ صدور القرار، وبذلك تنتهى مهمة لجنة تسيير أعمال الاتحاد، التى باشرت أعمالها خلال الفترة الماضية. وكانت وزارة السياحة قد أولت ملف انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية والاتحاد، أولوية قصوى خلال الفترة الماضية، ليكون هناك تمثيل كامل للقطاع السياحى الخاص، وذلك فى إطار برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته، وضم عدة محاور بينها، الإصلاح التشريعى- الذى بدأ بإجراء التعديلات اللازمة على لائحة الغرف السياحية واتحادها والتى أتاحت إجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف فى 31 أكتوبر الماضى، بنجاح، ومن بعدها الانتهاء من انتخابات مجلس إدارة الاتحاد فى 15 يناير الحالى، لتصبح هناك مجالس منتخبة للغرف والاتحاد لأول مرّة منذ أكثر من 3 سنوات كانت تدار بواسطة لجان تسيير أعمال.

وتُستكمل خطوات الإصلاح التشريعى خلال الفترة المقبلة، بالعمل على تطوير للقوانين واللوائح المنظمة للقطاع والتى مضى على صدورها أكثر من 40 عامًا، بالإضافة إلى تقديم عدد من مشروعات القوانين المتعلقة بالسياحة، وأبرزها «قانون السياحة الموحد».