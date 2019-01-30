شكرا لقرائتكم خبر عن «خطة البرلمان» تناقش معدلات التنفيذ الفعلية من ميزانية «التعليم العالي» ومؤشرات الأداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس، المنفذ الفعلى لموازنة السنة المالية الماضية، لوزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى، طبقا لموازنة البرامج والأداء وما تم إنجازه، ومؤشرات أداء كل وزارة بالتقرير الربع سنوى خلال السنة المالية الماضية، بحضور ممثلى الوزارتين، ووزارة المالية.

وعرضت وزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى، المنفذ الفعلى للسنة المالية الماضية، وقال ممثل «التعليم العالى» إن الوزارة مهتمة بدراسة سوق العمل، وأن يكون الخريج مواكبا لسوق العمل، بالإضافة لزيادة الكليات فى الجامعات المزدحمة، ونشر جامعات ومؤسسات التعليم العالى بالمحافظات الحدودية لتوفير العدالة والإتاحة فى التعليم العالى.

وأضاف أن هناك عضو هيئة تدريس لكل 40 طالبا، وردت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية لموازنات البرامج والأداء، والتى أدارت الاجتماع، أن هذا المؤشر مضلل، وطالبت بتحليل جغرافى لهذا العدد، لافتة إلى أن عضو هيئة تدريس لكل ٤٠ طالبا أمر غير صحيح.

وطالبت بإظهار المؤشرات الخاصة باستراتيجية ٢٠٣٠، وأن يتم إعادة النموذج المقدم من الوزارة طبقا للنموذج المعتمد من اللجنة، وتوضيح التكلفة لكل برنامج، والاهتمام بالجودة الخاصة بموازنات البرامج والأداء.

وأوضحت «نبيل» أنه تم تأجيل مناقشة الجامعات لحين استدعاء المجلس الأعلى للجامعات لمناقشته فى كل ما يتعلق بالجامعات والمستشفيات الجامعية، مطالبة بتوضيح الموقف الحالى لتعليم «القاهرة- الخرطوم»، وجامعة الإسكندرية فرع جنوب السودان.

فيما قال ممثل «التربية والتعليم» إن الأبنية التعليمية حققت نسبة تنفيذ ١٠٠٪ واعترضت النائبة سيلفيا نبيل، مطالبة الوزارة بوضع المستهدف الحقيقى، قائلة إن ما تم تنفيذه فعلياً لا يتجاوز ٥٠٪ من المستهدف، وطلبت تعديل البيان الختامى للوزارة، وتوضيح سبب اختلاف الربط الأصلى للموازنة، عن الموجود فى البيان الختامى، وهو ما اعتبرته مخالفة دستورية إن لم يكن خطأ ماديا، مطالبة وزارة المالية بالتحقق من هذه الأرقام.

وطالبت اللجنة بتقرير من وزارة التربية والتعليم، حول قيام جمعيات بتعيين عدد من معلمات رياض الأطفال، ودفع مرتباتهم لعام واحد، مضيفة أن هذا به شبهة قانونية، وتوضيح من الذى قبل هذا البرنامج فى الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية، وموقف هؤلاء المعلمين فى الوقت الحالى ومن يدفع رواتبهم.