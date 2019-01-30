شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب من ٣٥ دولة في مواجهات «الصابون» بالمنصورة: كايرو كايرو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«كايرو.. كايرو» هو الهتاف الذى أطلقه طلاب من 35 جنسية عربية وأفريقية أثناء مشاركة فرقهم فى مباريات لكرة القدم على ملعب الصابون داخل جامعة المنصورة ضمن مسابقات الملتقى الأول للطلاب الوافدين وسط صيحات وضحكات المشاركين والجمهور.

وشاركت عدة جامعات فى الملتقى، وقام الطلاب من الدول الأفريقية ببعض الحركات الاستعراضية أثناء اللعب، وكذلك بعض الحركات الاحتفالية بعد إحراز أى هدف فى المرمى.

وقال مانديلا دانيال، طالب أفريقى بجامعة القاهرة: «شاركت فى المباريات الرسمية لكرة القدم، ووصلت إلى المباراة النهائية وأيضا شاركت فى الألعاب الترفيهية ومبسوط جدا إنى موجود فى جامعة المنصورة وبالبرنامج الجميل الذى تم وضعه لملتقى الوافدين».

وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى، المشرف العام لإدارة الوافدين بجامعة المنصورة، حرص الجامعة على عمل برامج متنوعة يندمج فيها جميع الطلاب، وتم تنظيم العديد من الألعاب الترفيهية.

ونظمت جامعة المنصورة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للطلاب الوافدين، الملتقى الأول للوافدين خلال الفترة من 27- 29 يناير الجارى، بحضور عدد من رؤساء الجامعات والمستشارين الثقافيين للدول العربية والأجنبية وبمشاركة أكثر من 608 طلاب وافدين من 17 جامعة مصرية.