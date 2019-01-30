شكرا لقرائتكم خبر عن قريباً في الأقصر: اطلب الحنطور «أونلاين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر مراحل تدريب الموظفين على العمل بالتطبيق الإلكترونى «Luxor Go» وهو التطبيق الخاص بخدمات النقل والتوصيل تمهيداً لتفعيله، بهدف دفع العمل بالمشروع الإلكترونى الذى يساهم فى تسهيل حركة النقل والمواصلات والتنزه بمحافظة الأقصر.

وناقش «ألهم» مع أحمد همام رئيس الإدارة المركزية للمعلومات وتكنولوجيا الاتصال، وخالد سعيد مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا الاتصال والبوابة الإليكترونية، فكرة إنشاء التطبيق الإليكترونى لخدمات المواصلات السياحية بهدف السيطرة على خدمات النقل

والحد من المشكلات التقليدية كالمواقف العشوائية، لرفع كفاءة الخدمة المقدمة.

وقال مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا الاتصال والبوابة الإلكترونية، إن التطبيق سيبدأ تشغيله التجريبى على عربات الحنطور ليمتد بعد ذلك مستقبلاً ويشمل سيارات التاكسى السياحى، لافتًا إلى أن التطبيق يتضمن عمليات طلب الحنطور والمدة الزمنية والمسافة والمكان، بالإضافة إلى إمكانية تقييم السائق، وذلك لضمان عدم تعرض السائحين لأى مواقف سلبية مع سائقى الحنطور والتاكسى. وأضاف أن المشروع يأتى ضمن بروتوكول محافظة الأقصر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذى تم توقيعه فى أواخر عام 2017.