شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: لا فارق بين الإرهابي وتاجر المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على تعديل قانون مكافحة المخدرات، قائلا: «جاء لإدراج المواد المخدرة المخلقة حديثا، وتشديد العقوبات».

وأضاف «سعد» في تصريحات هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن التعديل سيكون على مائدة البرلمان؛ للموافقة عليه، موضحا أن البرلمان له الحق في تعديل النصوص المذكورة، بالإضافة إلى أحقيته في الموافقة أو الرفض.

وأكد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، أنه يتم العمل على الانتهاء من مشروع ميكنة الخدمات الحكومية كافة داخل الدولة؛ لتسهيل الإجراءات على المواطنين.

وتابع: «القانون يقضي بالإعدام لجالب المخدرات والمخدرات المستحدثة، والحبس المؤبد لمن يقوم بالإتجار في المخدرات وغرامة من 100 إلى 500 ألف جنيه، والحبس وغرامة 50 ألف جنيه لمن يتعاطاها».

وأكمل: «من يجلب مواد غذائية غير صالحة للاستخدام، ومن يجلب المخدرات؛ لا فارق بينهما وبين الإرهابي».