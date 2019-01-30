شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر نتيجة الإعدادية بكفر الشيخ بعد اعتماد المحافظ لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر نتيجة الإعداداية بكفر الشيخ التى اعتمدها مساء اليوم الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفرالشيخ، بنسبة 85.76٪ بحضور الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

قالت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 52 ألف و302 طلاب وطالبة، أدى الامتحان 51 ألفا و766 طالبا وطالبة، وحصل على أكثر من 50٪، 44 ألفا و397 طالبا وطالبة.

وأضافت وكيل الوزارة، جاء ترتيب الإدارات التعليمية حسب نسبة النجاح، إدارات بيلا، وسيدي غازي، وشرق كفرالشيخ،وقلين،وغرب كفرالشيخ، وفوه، والحامول، والرياض، وسيدي سالم، ودسوق،ومطوبس، وبليطيم،وبرج البرلس، وجاء تتريب المواد حسب نسبة النجاح، لغة عربية،و لغة إنجليزية، ودراسات اجتماعية، ورياضيات،و علوم، وحاسب آلي، وتربيه دينية، وتربية فنية.

وقالت وكيل الوزراة كما اعتمد المحافظ نتيجة الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين تقدم للامتحان 5 طلاب ونسبة النجاح 100٪،وصعاف السمع والصم أدى الامتحان 40 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 100٪.

وأضافت وكيل الوزارة ،كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 97.91٪،وتقدم للامتحان 1256 طالبا وطالبة، غاب منهَ 106طلاب، وحضر الامتحان 1126 طالبا وطالبة.