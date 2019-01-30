شكرا لقرائتكم خبر عن معرض القاهرة للكتاب يقترب من المليون ونصف زائر فى اليوم الثامن منذ افتتاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إسلام بيومى، مدير إدارة المعارض بالهيئة العامة للكتاب، إن عدد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب "دورة اليوبيل الذهبى"، حتى اليوم الأربعاء، وهو اليوم الثامن لدخول المعرض، بلغ حوالى مليون و355 ألف زائر منذ افتتاحه يوم 23 يناير.

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في اليوم الثامن منذ انطلاق فعالياته يوم الثلاثاء 23 يناير، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حتى اليوم الأربعاء 30 يناير حضورًا كثيفًا من رواد المعرض.

ويقام المعرض لأول مرة في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، احتفالًا بمرور خمسين عاما على انطلاقه، ويستضيف "جامعة الدول العربية" ضيف شرف، وشخصيتي العام "ثروت عكاشة وسهير القلماوي.