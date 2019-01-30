شكرا لقرائتكم خبر عن مركز معلومات مجلس الوزراء ينشر فيديو للتوعية ضد مخاطر الكوارث و الزلازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء ، فيديو لحملات التوعية ضد مخاطر الكوارث و الزلازل، تحت شعار " حمايتك غايتنا" وأوضح الفيديو أن المواطنين عليهم تجنب أبراج الكهرباء وسقوط أسلاك الكهرباء خلال تواجدهم بالشارع والابتعاد عن الممرات الضيقة والمزدحمة والأشجار الكبيرة.

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