شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: "هيومن رايتس ووتش" أنشئت لتكون سلاحا سياسيا للولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن منظمة هيومن رايتس ووتش، أنشئت لتكون سلاحا سياسيا من الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها قائدة المعسكر الغربى بعد الحرب العالمية الثانية، على الكتلة الشرقية التى كان يقودها الاتحاد السوفيتى وقتها.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن المنظمة بدأت تكون سلاحًا على أوروبا الشرقية كلها، فهى بدأت بداية سياسية، فالاستخدام السياسة لحقوق الإنسان أمر شائع فى العلاقات الدولية، منذ أن أصبح لها دور مهم فى صياغة المجتمع الدولى.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن منظمات حقوق الإنسان تنتقد إسرائيل، ولكن فى حدود ألا يطيح بأساس الدولة الإسرائيلية فى العنصرية الدينية والعرقية، كما أنه لا توجد دعاوى قضائية من المنظمات الحقوقية ضد إسرائيل.

ولفت "رشوان"، إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات ردت بشكل تفصيلى على كل ما ورد فى تقرير هيومن رايتس ووتش.