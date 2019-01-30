شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير العشوائيات: أنفقنا 14 مليار جنيه وسنقضى على المناطق غير الآمنة آخر العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، عن سعادته بما حققه صندوق تطوير العشوائيات، مؤكدًا أن الحكومة تقوم بعمل استباقى لإنقاذ الأهالى من الكوارث، وسيتم القضاء على المناطق غير الآمنة بنهاية 2019.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، إلى أنه تم إنفاق 14 مليار جنيه خلال العامين الماضيين لتطوير العشوائيات.

وأوضح أن الدولة اتخذت إجراءات احترازية منذ نحو عام بعد إرسال لجنة علمية جيولوجية تدرس منطقة الدويقة وطبيعتها وأكدت أنها منطقة خطرة وتم إخلاؤها منذ أكثر من عام.