شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يصدر حركة تغييرات بالمعاهد البحثية التابعة للمركز القومي لبحوث المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، حركة تغييرات فى المعاهد البحثية التابعة للمركز القومي لبحوث المياه، حيث تم تكليف المهندس سميرالدهشان بالعمل مدير لمعهد بحوث الميكانيكا والكهرباء، والدكتور إيهاب خليل بالعمل مديرا لمعهد بحوث الإنشاءات، والدكتورة سلوى خليل بالعمل نذيرا لمعهد بحوثصيانة القنوات المائية، والدكتور حسين عبد الحليم بالعمل مديرا لمعهد بحوث الصرف .

وشملت الحركة تكليف الدكتور محمد رامى بالعمل مديرا لمعهد بحوث التغيرات المناخية وآثارها البيئية على الموارد المائية، والدكتور محسن محمود بالعمل مديرا للمعامل المركزية للرصد البيئى، والدكتورة نهلة السعيد بالعمل مديرا لوحدة الدراسات والبحوث الاستراتيجية.