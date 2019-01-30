محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: نشر مركز معلومات مجلس الوزراء عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، فيديو للتوعية ضد مخاطر الكوارث والزلازل تحت عنوان "حمايتك غايتنا" أعدته الأمانة الفنية للجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر. وتضمن الفيديوجرافيك، نصائح للمواطنين بضرورة تجنب أبراج الكهرباء وسقوط أسلاك الكهرباء خلال تواجدهم بالشارع والابتعاد عن الممرات الضيقة والمزدحمة والأشجار الكبيرة خلال الزلازل، وكذلك الاتصال بأرقام الطورائ الإسعاف 123 والمطافي 180 والنجدة 122.

كانت هذه تفاصيل خبر ​مجلس الوزراء ينشر فيديو لتوعية المواطنين بمخاطر الكوارث والزلازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.