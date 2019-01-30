معرض الكتاب يحتفي بنجم الكرة يحيى الحرية إمام في الذكرى المئوية لميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهر- أ ش أ: شهدت قاعة "ذاكرة المعرض" اليوم الأربعاء ندوة تحت عنوان "مئوية المرحوم يحيى الحرية إمام" ضمن فعاليات اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسين. واحتفت الندوة بعائلة إمام التي باتت من أبرز رموز كرة القدم في نادي الزمالك، وذلك بمناسبة الذكرى المئوية لمولد يحيى الحرية إمام لاعب الزمالك السابق ووالد اللاعب السابق محمد إمام المعروف باسم حمادة إمام، وجد نجم منتخب مصر ولاعب نادي الزمالك السابق حازم إمام. أدار الندوة الناقد الرياضي محمود معروف، والذي استعرض تاريخ عائلة إمام، ويحيى الحرية إمام بشكل خاص، متناولا بعض المحطات في حياة اللاعب الراحل. ​

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