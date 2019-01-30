رئيس التأمين الصحي تفتتح وحدة التصلب المتعدد بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

افتتحت الدكتورة سهير عبد الحميد، رئيس هيئة التأمين الصحي، الأربعاء، لجنة العصب المتناثر "MS" لمرضى التصلب المتناثر للجهاز العصبي واكتشاف الإعاقة الحركية والذهنية بفرع التأمين الصحي بمحافظة أسيوط بمستشفى مبرة اسيوط للتأمين الصحي.

وقالت "عبدالحميد" في تصريحات صحفية، إن الوحدة تم إنشاؤها بإشراف خبراء المخ والأعصاب وتم تزويدها باخصائيين في العلاج النفسي والسلوكي والمعرفي.

يذكر أنه الافتتاح جاء بعد توقيع بروتوكول تعاون في 15 نوفمبر الماضي بين الهيئة العامة للتأمين الصحي والجمعية المصرية للتصلب المتعدد ويمثلها الدكتور مجد فؤاد زكريا؛لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي في مجال أمراض التصلب المتعدد.

واستمعت رئيس هيئة التأمين الصحي، لبعض الحالات والمواطنين في مدي رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم.

وأوضحت أن هذه الزيارة الثانية لأسيوط منذ توليها منصبها، منذ شهر يوليو الماضي، مشيرة إلى أن زياراتها المتكررة تهدف إلى دعم العاملين والمرضى بالصعيد،

وتفقدت رئيس الهيئة الأعمال الإنشائية الجارية الخاصة بتطوير مستشفى مبرة أسيوط، بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بعد 14 عاما من توقفها عن العمل.

كما استقبل اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط اليوم بمكتبه الدكتورة سهير عبد الحميد، وذلك خلال زيارتها للمحافظة والتي تستمر لمدة يومين.

وأكد المحافظ على الدور الذي تقوم به المستشفيات التابعة للتأمين الصحي في تقديم الخدمة الطبية إلى المواطنين، موضحًا أن الدولة تسعى جاهدة إلى تطوير المنظومة التابعة لهيئة التأمين الصحي ليتمكن المواطن من تلقي أعلى مستوى من الخدمات الطبية من الكشف وصرف العلاج وغيرها من الخدمات.

وقال نور الدين إن المحافظة لا تدخر جهدًا نحو تقديم كل سبل الدعم لتطوير القطاع الصحي وخاصة منظومة التأمين الصحي والتي تتحمل العبء الأكبر نظراً لكثافة أعداد المرضى المترددين عليها وذلك من خلال متابعة المستشفيات والعيادات التابعة لها وحل المشكلات التي تواجه المرضى وتذليل المعوقات والاهتمام برفع مستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الهيئة في خدمة أهل الصعيد.

من جانبها وجهت رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشكر لمحافظ أسيوط على دعمه وتعاونه المستمر مع هيئة التأمين الصحي وكافة المؤسسات التابعة لوزارة الصحة فضلاً عن المساهمة الفعالة في المبادرات الصحية لخدمة مواطني أسيوط، لافتة إلى التوسع في إنشاء عيادات للتأمين الصحي مشيرة إلى أن الصعيد ومستشفياته ومرضى الصعيد من أهم أولوياتها للارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة لهم، وذلك طبقا لتعليمات وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد ، وتوجيهات القيادة السياسية.