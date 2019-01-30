الأمم المتحدة تعتزم تسيير قافلة مساعدات إلى اللاجئين في مخيم الركبان

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك (د ب أ)

قال مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، اليوم الأربعاء إن قافلة مساعدات أممية حصلت على موافقة من الحكومة السورية للبدء في تسليم المساعدات الملحة إلى اللاجئين السوريين في مخيم الركبان بالقرب من الحدود مع الأردن.

وحث لوكوك على تقديم المساندة للقافلة، قائلا إن التخطيط جار للبدء بتسيير 100 شاحنة إلى المخيم بحلول يوم الثلاثاء.

وتابع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قائلا "ندعو جميع الأطراف لضمان أن تمضي القافلة قدما دون مزيد من التأخير."

وكان لوكوك قد أخبر مجلس الأمن الدولي في نيويورك إن 42 ألف شخص قد تقطعت بهم السبل في مخيم الركبان، وهم بحاجة شديدة إلى المساعدات.

واستطرد لوكوك قائلا إن الأوضاع في المخيم استمرت في التدهور منذ وصول آخر قافلة إنسانية إلى المنطقة من 3 إلى 8 نوفمبر.

وتابع لوكوك قائلا إن مخيم الركبان يقع في منطقة يسيطر عليها مسلحو المعارضة السورية، ونظرا لوجود نزاع مع الحكومة السورية، فإن وسائل نقل المساعدات لا تكاد تصل إلى هناك، وتعد قافلة المساعدات الإنسانية التي انطلقت في نوفمبر 2018 هي أول قافلة تصل إلى المخيم منذ نحو عام.

ومضى منسق الإغاثة الطارئة قائلا إن ثمانية أطفال قد ماتوا منذ الشهر الماضي ، مضيفا أن موجة الطقس البارد في المنطقة تزيد الموقف سوءا.

وقد تلقى مسؤولو الإغاثة بالأمم المتحدة يوم الأحد موافقة شفهية من وزارة الخارجية السورية للسماح بدخول القافلة، حسبما ذكر لوكوك، كما تلقوا ضمانات أمنية من روسيا وقوات التحالف العسكري التي تقودها الولايات المتحدة العاملة في سورية.