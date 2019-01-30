البابا تواضروس: الكنيسة تصلي أن يمنح السلام والهدوء للشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:
قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة تصلي دائما إلى الله أن يمنح السلام والهدوء لمنطقة الشرق الأوسط، وأن يحفظ مصر وسوريا من كل سوء.
ورحب البابا تواضروس الثاني -خلال عظته الأسبوعية التي ألقاها بكنيسة الأنبا أنطونيوس بزهراء المعادي- بالبطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، موضحًا أنه يزور مصر لمدة 3 أيام خصص خلالها يوماً كاملا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
وقال البابا تواضروس الثاني إنه من المقرر عقد اجتماعات شبابية يلتقي خلالها شباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في كل كنائس الجمهورية، والبداية بشباب جنوب القاهرة، مشيرًا إلى أن الشباب هم مستقبل الكنيسة.
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