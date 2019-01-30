مترجمة "نار ودمار": ترامب حاكم مختل.. وورّث ابنته وصهره في أول يوم بحكمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قالت الكاتبة والمترجمة فاطمة الزهراء يس، إن كتاب "نار ودمار" للمؤلف الأمريكي مايكل وولف، يحتوي على تفاصيل مثيرة تبدو مملة "لكني حاولت الجمع ما بين الأسلوب الأدبي والأسلوب العلمي الذي كتب به المؤلف".

وأضافت الكاتبة، خلال ندوة لمناقشة الكتاب الذي كتب مقدمته المهندس نجيب ساويرس، في معرض القاهرة الدولي للكتاب: "لم أستغرق وقتًا طويلًا في ترجمة الكتاب، وتمت ترجمته في 6 أشهر ولكنني أخذت وقتا في إصدار الكتاب، لأسباب منها انشغال المهندس نجيب ساويرس لفترة عن كتابة المقدمة، ومحاولتنا إصدار الكتاب في شكل مميز".

وتابعت: "الكتاب كان به نقاط غامضة كثيرة وخبرتي في السياسة الأمريكية ليست عميقة وهذا الأمر هو ما أتعبني، لأن الكاتب يعتمد على ثقافة القارئ الأمريكي وكان لابد أن أبحث عن كل الأمور غير المعروفة لدى القاريء المصري، ووضعت التفسيرات والنقاط الغامضة بين قوسين وليس في هوامش كما يفعل البعض".

وواصلت: "المؤلف حاول أن يجمع بين اللغة الأدبية والصحفية وحاولت أن أمصّر النص حتى لا يمل القاريء العربي، وحاولت أن أعرف كيف يفكر المؤلف وأكسر حِدة الملل التي يمكن أن يثيرها الكتاب لدى القراء، خاصة أن الكتب السياسية مملة للقاريء المصري نفسه، فما بالنا بكتاب عن السياسة الأمريكية".

وأوضحت أنها رأت أن عنوان "نار وغضب" لا يوفي الكتاب حقه، ولذا رأت أن "نار ودمار" أفضل، ووضعت عنوان شارح وهو "حمر مستنفرة"، لأنك ستلمس هذا المعنى في أخر سطر من الكتاب، متابعة: "وأظن أننا في مصر أكثر ديمقراطية من أمريكا، وستعرف أنه ورث ابنته إيفانكا وزوجها كوشنير من أول يوم في حكمه ولذا فإنني أرى أن ترامب حاكم مُختل ويكشف الكتاب الكثير من المفاجآت العاصفة".