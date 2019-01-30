أخبار مصر | شعبة الهندسة الميكانيكية بنقابة المهندسين تعقد جمعيتها العمومية

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عقدت شعبة الهندسة الميكانيكية بنقابة المهندسين، اليوم الأربعاء، جمعيتها العمومية العادية عن عام 2018 وذلك بعد أن قام الدكتور مهندس حاتم صادق- رئيس الشعبة بالإعلان عن تأجيلها ساعتين لعدم اكتمال النصاب القانوني.

في كلمته الافتتاحية لمراسم الجمعية العمومية أوضح الدكتور مهندس حاتم صادق، أن الهدف من إقامة المؤتمر السنوي للهندسة الميكانيكية قبل انعقاد الجمعية العمومية للشعبة بأيام قليلة هو مناقشة التوصيات والمقترحات التي طرحت في المؤتمر على أعضاء الجمعية العمومية وتفعيل ما يمكن منها.

وأكد صادق أن النقابة من خلال شعبها ولجانها المختلفة تقوم بدورها في التعليم التطبيقي لما يتم دراسته نظريًا في الكليات الهندسية، ويتأتى ذلك من خلال الدورات والكورسات التدريبية والزيارات الميدانية للمشروعات العملاقة التي تقوم بها الدولة.

وأشار أن المؤتمر الرابع للهندسة الميكانيكية سيشهد مشاركة كبيرة لبعض الشركات العالمية ومتحدثين وخبراء أجانب، مؤكدًا أن هذه المؤتمرات تشهد طرح أفكار هندسية جديدة من شأنها توفير مبالغ كبيرة على الدولة في مجالات عدة، وهو ما حدث في فعاليات المؤتمر الثالث والذي ناقش مجالات الطاقة ومستقبل السيارة الكهربائية.

من جانبه قام المهندس سامي ترك- عضو الشعبة بعرض تقرير عن نشاط شعبة الهندسة الميكانيكية ولجانها خلال عام 2018 مشيرًا أن لجنة الهندسة الاستشارية بالشعبة استقبلت 56 طلبًا للحصول على لقب استشاري ومكتب استشارى، وافقت على 30 طلبًا منها وتم رفض 4 طلبات، في حين تم تأجيل 16 طلبًا للاستيفاء والمقابلة، و6 طلبات تم تحويلها للجنة البينية.

وأضاف استقبلت لجنة القيد والمعادلات بالشعبة 32 طلب إضافة لقب دكتور، تمت الموافقة على 31 طلبًا منها بينما تم تأجيل طلب واحد لاستيفاء البيانات، كذلك استقبلت اللجنة 69 طلب قيد ومعادلة شهادات أجنبية، تمت الموافقة عليها بالكامل.

جدير بالذكر أن الجمعية العمومية للشعبة شهدت تفاعلًا كبيرًا من الحضور في تقديم الأفكار والمقترحات من بينها إنشاء مكتب لتمثيل نقابة المهندسين في كل الكليات الهندسية ليكون جسرًا للتواصل بين الطلاب والنقابة، كذلك عرض الكورسات التدريبية وما تقوم به النقابة في هذا المجال "أون لاين" حتى يتسنى لجميع مهندسي المحافظات وبالأخص البعيدة منها متابعتها.

وفي نهاية مراسم الجمعية وعد رئيس الشعبة بدراسة كل الأفكار والمقترحات ومن ثم عرضها على أعضاء هيئة مكتب النقابة لدراستها وعرضها على أعضاء المجلس الأعلى.