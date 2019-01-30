أخبار مصر | القومي للإعاقة ينظم ندوة بمعرض الكتاب بعنوان "الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستثناء إلى التشريعات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القومي للإعاقة ينظم ندوة بمعرض الكتاب بعنوان "الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستثناء إلى التشريعات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم المجلس القومي لشئون الإعاقة اليوم الأربعاء، أولى ندواته بمعرض الكتاب تحت عنوان "الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستثناء إلى المساواة في التشريعات".

شارك في الندوة الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، والدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة، فضلًا عن مشاركة عددًا من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وهدفت الندوة إلى إلقاء الضوء على مراحل تطور التشريعات الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة، والتوعية بالتشريعات الخاصة بتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة في كافة المجالات، فضلًا عن إلقاء الضوء على دور الأشخاص ذوي الاعاقة أنفسهم في إصدار التشريعات، وكذلك دور المجلس حول مستقبل الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر في ضوء التشريعات الخاصة بهم.

ويشارك المجلس في معرض الكتاب بدورته الخمسين حيث تأتي مشاركته هذا العام في ظل إهتمام القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي، بالأشخاص ذوي الإعاقة ؛ وبعد أيام قليلة من صدور اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ؛ وبعد إنتهاء عام 2018 ؛ عام الاشخاص ذوي الإعاقة ؛ وبداية عام جديد من الأنشطة والفاعليات.

ويشارك المجلس القومي لشئون الإعاقة في هذه الدورة بعدة ورش تدريبية فنية للأطفال من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى ندوتين تثقيفيتين ؛ الأولى تحت عنوان " الأشخاص ذوي الإعاقة.. من الاستثناء إلى المساواة في التشريعات " والثانية عنوانها " نقوش على الحجر... سيرة ومسيرة " بالتزامن مع إنطلاق فعاليات المعرض في يوبيله الذهبي.