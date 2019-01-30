أخبار مصر | وزيرة الهجرة تشارك في ندوة أنيسة حسونة بعنوان "مصر المستنيرة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الهجرة تشارك في ندوة أنيسة حسونة بعنوان "مصر المستنيرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في الندوة الخاصة بالنائبة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، بعنوان"مصر المستنيرة"، وذلك على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في يوبيله الذهبي.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم أن النائبة أنيسة حسونة هي أيقونة للكفاح، ومؤمنة بالله وهو سبب نجاحها في رحلة العلاج، معربة عن فخرها برجوعها وبكلامها القوي الذي يعطي درس للأصحاء؛ حيث إن هذه القوة والصلابة هو درس لنا جميعا.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أنه بالعلم والأسرة الإعلام المستنير تكون مصر أكثر وعيا، لافتة إلى أننا الآن في مصر الجديدة التي نأملها والمستقبل أفضل.

وأضافت الوزيرة أن النائبة أنيسة حسونة هي نموذج يحتذى به لكل امرأة مثقفة ومستنيرة، ونجحت في التغلب علي كل التحديات وقصتها ملهمة لنا جميعا

ورحبت أنيسة حسونة بالسفيرة نبيلة مكرم لحضورها الندوة معربة عن سعادتها بمشاركتها بالندوة التي تناولت أيضا رحلتها مع مرض السرطان الأولى والثانية التي روتها في كتاب "بدون سابق إنذار".

وروت أنيسة حسونة في كتابها "كان كل شيء فى حياتها يسير طبيعيًّا وموحيًا بالخير والأحداث السعيدة، نجاح على المستوى الأسري والعملي، تفوق لافت في إدارة واحدة من أهم وأكبر المؤسسات الخيرية العاملة فى مصر، وتُوِّج الأمر باختيارها نائبة في مجلس النواب، ثم وقع الأمر فجأة كعاصفة بدون سابق إنذار".

وقالت أنيسة حسونة: إن مصر تتميز عن غيرها من الدول بالاستنارة الثقافية والفكرية،فمصر مواردها البشرية هي رأسمالها الاول.

يُذكر أن الدورة الذهبية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، انطلقت الثلاثاء 23 يناير تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يقام المعرض لأول مرة في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، احتفالًا بمرور خمسين عاما على انطلاقه.