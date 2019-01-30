شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: نصلي من أجل السلام والهدوء في مصر وسوريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن الكنيسة تصلي دائما إلى الله ليمنح السلام والهدوء لمنطقة الشرق الأوسط، وأن يحفظ مصر وسوريا من كل سوء.

ورحب البابا تواضروس الثاني، خلال عظته الأسبوعية التي ألقاها بكنيسة الأنبا أنطونيوس في زهراء المعادي، بقداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، موضحا أنه يزور مصر لمدة 3 أيام خصص خلالها يوما كاملا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقال إنه من المقرر عقد اجتماعات شبابية يلتقي خلالها شباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في كل كنائس الجمهورية، والبداية بشباب جنوب القاهرة، مشيرا إلى أن الشباب هم مستقبل الكنيسة.

بدوره، قال البطريرك مار إغناطيوس، إنها فرصة عظيمة أن يحضر لقاء شباب جنوب القاهرة، مشيرا إلى أن الحضور مع الشباب يجعلنا جميعا ندرك أننا مازلنا شبابا، خاصة أن الشباب هم مستقبل وقوة الكنيسة، وهم الأعضاء الحية الموجودة في جسم الكنيسة.

وقال إن الكنيسة تمر بظروف صعبة، وأن الإنسان في بعده عن الله يتورط في أخطاء سيئة للإنسان وأن خلط السياسة بالدين يفسد كلاهما الآخر، وأوضح أن وجود فكر انفتاحي ونير لدى كل الناس، أصبح ضرورة، منوها إلى ضرورة أن يتعلم الإنسان المحبة وليس من حق أي إنسان أن يحكم على الآخر، فليس يحق للإنسان أن يدعي الدفاع عن الله.

وأكد أن الكنيستين «السريانية والقبطية» تعتبران في وحدة واحدة، وقد يكون هذا غير ملموس في الشرق، لكن في الغرب تستشعر ذلك، لافتا إلى أن الكنيسة في حاجه إلى الجميع، خاصة الشباب منهم.

يشارك في اللقاء الأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة والمسئول عن أسقفية الخدمات، إضافة إلى ما يقرب من 90 كاهنا.