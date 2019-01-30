شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الاستعلامات»: «هيومن رايتس» أُنشئت لتكون سلاحا سياسيا للأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن منظمة هيومن رايتس ووتش، أُنشئت؛ لتكون سلاحا سياسيا للأمم المتحدة، مضيفا أن منظمة حقوق الإنسان نشأت في إطار سياسي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ONE»، أن منظمات حقوق الإنسان أصبح لها دور كبير في العلاقات الدولية بين الدول وبعضها، مشيرًا إلى أن منظمات حقوق الإنسان، لا تنتقد الانتهاكات الإسرائيلية أمام العالم بشكل واضح.