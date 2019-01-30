شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «العربية للتصنيع» يلتقي وكيل الخارجية الألمانية في برلين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، السفير ميجيل برجر، وكيل وزارة الخارجية الألمانية للشئون الاقتصادية والتنمية المستدامة، بحضور السفير المصري في برلين، بدر عبدالعاطي.

تناول اللقاء، الأربعاء، سبل تكثيف التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والجانب الألماني في مختلف المجالات وخاصة في ظل المستوى المتميز والزخم القوى الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا.

وأشاد المسؤول الألماني بالإنجازات التي حققتها مصر فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي، وبالمشروعات التنموية العملاقة الجاري تنفيذها في مصر ولاسيما في قطاع البنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب.

من جهته، نوه «التراس» بالتطورات الإيجابية التي تشهدها مصر بالنسبة لخطط التحديث الوطنية في مختلف المجالات، وفي مقدمتها بناء 13 مدينة جديدة وتزويدها بالأنظمة الذكية والخدمات الرقمية ولاسيما التنقل الكهربائي، وإنشاء طرق بمسافة 7000 كم، فضلاً عن إنشاء 13 مدينة صناعية جديدة وخمس مناطق صناعية متخصصة في مجالات المنسوجات، والجلود، والأثاث، والمعدات الطبية، والرخام والجرانيت.

وعرض مجالات التعاون المتعددة بين الهيئة العربية للتصنيع والشركات الألمانية، وفي مقدمتها قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، والبنية التحتية، ومعالجة وتنقية مياه الصرف الصحي والصناعي، والإلكترونيات، والنقل الكهربائي وخاصة تصنيع السيارة الكهربائية في مصر، منوهاً بالإمكانات الصناعية الواسعة المتاحة لدى الهيئة بما يوفر قاعدة صناعية قوية يمكن البناء عليها لإطلاق مشروعات استثمارية مشتركة مع الشركات الألمانية بما يصب في صالح الطرفين ويتيح نقل وتوطين التكنولوجيا الألمانية المتقدمة لمصر، وتدريب وبناء قدرات الكوادر الفنية المصرية.

وشهد اللقاء نقاشاً موسعاً حول تحول مصر إلى مركز إقليمي لنقل وتداول الطاقة، وإنشاء منتدى الغاز الطبيعي في شرق المتوسط في القاهرة، وذلك في ظل الاكتشافات الغازية الضخمة في مصر، والبنية التحتية المميزة التي تمتلكها مصر في مجال تسييل الغاز الطبيعي تمهيداً لإعادة تصديره، بالإضافة إلى الطفرة التي حققتها مصر في مجال سد عجز الطاقة والكهرباء، والمشروعات العملاقة الجاري تنفيذها لزيادة الاعتماد على الطاقة المولدة من المصادر المتجددة والنظيفة مثل إنشاء أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية في العالم في بنبان في صعيد مصر.

وشدد الجانبان على الأهمية البالغة لزيارة وزير الاقتصاد والطاقة الألماني «بيترالتماير» خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير المقبل، على رأس وفد كبير من الشركات الألمانية في مختلف المجالات، وذلك للتعرف على التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر، والفرص الاستثمارية المتعددة المتاحة.