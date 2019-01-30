شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية: «نشكر الله على دولة مصر بعد 30 يونيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي واللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، وقيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على جهودهم في إعادة بناء الكنيسة الإنجيلية في ملوي.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية، في كلمته خلال احتفالية افتتاح الكنيسة الإنجيلية بملوي، الأربعاء، إنه «يشكر الله على دولة مصر بعد 30 يونيو، فهى تجعل المواطنة فعلا على أرض الواقع، وأنها حريصة على كرامة المواطن المصرى، وأن العيش المشترك حقيقة».

وجدد الشكر للرئيس السيسي ولقيادات القوات المسلحة على جهودهم في بناء الكنيسة بملوي، كما قدم الشكر لجميع قيادات الأمن الذين يتعبون طوال لراحة وسلامة جميع المواطنين.

وطالب قيادات ومجلس الكنيسة الإنجيلية بملوى بالعمل على رعاية جميع المواطنين، موضحا أن رسالة الكنيسة هي الدعوة إلى المحبة والسلام بين جميع الناس.