شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «تطوير العشوائيات»: الحكومة اتخذت إجراءات احترازية قبل سقوط صخرة «الدويقة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، على انهيار صخرة «الدويقة»، قائلًا إن الحكومة تتحرك منذ أكثر من عام بشأن صخور منطقة الدويقة.

وأوضح «صديق»، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور» مساء الأربعاء، أن الحكومة قامت بعمل إجراءات احترازية قبل سقوط صخرة «الدويقة».

وأضاف أنه تم نقل 82 أسرة من المنطقة المجاورة لسقوط صخرة منشأة ناصر إلى منطقة الأسمرات.

وأشار رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إلى أنه تم تأمين منطقة «الدويقة»، وأنه سيتم نقل باقي الأسر إلى حي الأسمرات 3 حتى لا يكون هناك سكان في المناطق غير الآمنة في خلال شهرين.