شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 5 سنوات من عنف الإخوان.. المنيا تحتفل بافتتاح آخر كنيسة دمرها الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مساء الأربعاء مراسم افتتاح الكنيسة الإنجيلية المشيخية بمركز ملوي عقب انتهاء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من إعادة بناء الكنيسة بالكامل، بحضور اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بإعادة بناء وترميم كل الكنائس والمنشآت التابعة لها، والتي تعرضت لأعمال تخريبية على يد جماعة الإخوان الإرهابية، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة 2013.

حضر الافتتاح الدكتور القس اندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية وممثلي وزارة الدفاع ولفيف من القيادات البرلمانية والسياسية والتنفيذية والدينية والكنسية، وذلك بمقر الكنيسة الكائن بشارع تونى بك بمدينة ملوي.

وتقع الكنيسة على مساحة 1552 متر مربع وتتكون من أربع مباني أساسية تقوم فيها العبادة لمختلف فئات وأعمار المجتمع المسيحي، حيث تضم الكنيسة مبنى رئيسي مكون من طابقين وجاليرى ومبنى فرعي أول يتكون من سبع طوابق ويستخدم للخدمة والاجتماعات الصغيرة ومبنى فرعي ثاني يضم ثلاث طوابق كل طابق يخدم عمر وفئة معينة من الأشخاص ومبنى فرعي ثالث يتكون من طابقين كل طابق عبارة عن قاعة مساحة الأولى 70 متر والثانية 100 متر.

وتعد الكنيسة الإنجيلية آخر دور العبادة والمنشآت المسيحية التابعة للطائفة الإنجيلية التي انتهت الإدارة الهندسية للقوات المسلحة بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي من إعادة بنائها وترميمها بمحافظة المنيا عقب تعرضها للتخريب والحرق والتدمير.