شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية.. تعرف عليها برقم الجلوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، الأربعاء، نتيجة الفصل الدراسي الأول لامتحان الشهادة الإعدادية، بنسبة 85.76%، بحضور الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وهنأ المحافظ الطلاب الناجحين، متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مشيراً إلى أن طلاب مدارس كفرالشيخ حققوا العديد من المراكز على مستوى العالم في الابتكارات، كما حصلوا على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في الشهادات العامة والفنية، خلال الفترة الماضية، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة.

وأكد طه أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالانشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة،

من جانبها، قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 52 ألفا و302 طالب وطالبة، أدى الامتحان 51 ألفًا و766 طالبًا وطالبة، وحصل 44 ألفًا و397 طالبًا وطالبة على أكثر من 50%.

وأضافت وكيل الوزارة أن المحافظ اعتمد نتيجة الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين، حيث تقدم للامتحان 5 طلاب ونسبة النجاح 100%، وضعاف السمع والصم أدى الامتحان 40 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 100ً، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 97.91%، وتقدم للامتحان 1256 طالبًا وطالبة، غاب منهم 106 طلاب، وحضر الامتحان 1126 طالبًا.