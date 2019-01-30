شكرا لقرائتكم خبر عن «التدخل السريع»: التحقيق في واقعة تعذيب طفلين بالبحيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، عما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لطفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة وتعرضهما للتعذيب من قِبل دور الرعاية بمحافظة البحيرة.

تابع «يوسف» في مداخلة هاتفية على فضائية «TEN» برنامج «رأي عام»، أنه بعد تداول الفيديو طالبت وزيرة التضامن بسرعة التدخل وجلب الأطفال في دور رعاية مختلفة والتحقيق لمعرفة ما تعرض له الطفلين من تعذيب، وجاري التحقيق في الواقعة.

أضاف رئيس فريق التدخل السريع، أن مشرفين دار الرعاية ليس لديهم المعلومات والثقافة الكافية في التعامل مع أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.