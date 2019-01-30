شكرا لقرائتكم خبر عن والد شهيدين: زوجتي كانت «صبورة» وفخورة بتقديم أبنائها فداء للوطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال صلاح الدين مالك، والد شهيدي القوات المسلحة والشرطة أحمد وإسلام، إن «الحاجة فريال، والدة الشهيدين، توفاها الله اليوم، ولم تكن تعاني من أمراض خطيرة»، مضيفًا: «دائمًا كانت تقول إن تعبها نفسي وحزينة على فقدان أبنائها».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «الحاجة فريال كانت صبورة على فقدان أبنائها، وكانت تقضي وقتها في الصوم والصلاة، وزيارة ابنتها الوحيدة في القاهرة».

وتابع: «التقينا الرئيس عبدالفتاح السيسي في 14 أبريل 2017، وكانت الحاجة فريال صبورة وراضية بقضاء الله وقدره، وفخوره بأنها أم الأبطال والشهداء، ومبسوطة أنها ربت ناس شعارهم حب الوطن».