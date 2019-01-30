شكرا لقرائتكم خبر عن بيان برلماني عاجل بسبب ارتفاع نسبة الأمونيا والعكارة في مياه الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قدم النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب وعضو تكتل ٢٥-٣٠ بيانا عاجلا إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، بسبب ارتفاع نسبة الأمونيا والعكارة في مياه الشرب بالإسكندرية.
وقال النائب في بيان، الأربعاء، إن المواطنين في الإسكندرية يعانون على مدار الأيام الماضية من انقطاع مياه الشرب في بعض المناطق وخاصة الريفية، كما يعاني المواطنون من ضعف المياه في مناطق أخرى، كما أن مياه الشرب ترتفع بها نسب الأمونيا والعكارة والكلور، وطالب بسرعة عرض البيان العاجل نظرا لأهمية لهذا الأمر.
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