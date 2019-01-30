شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: «أهالي الدويقة راحوا شقق الأسمرات بشنطة هدومهم فقط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هاني يونس، مستشار رئيس الوزراء والمتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الدولة أنفقت 20 مليار جنيه لنقل سكان العشوائيات إلى مناطق آمنة.

وأضاف «يونس»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»: «الرئيس السيسي اهتم بتطوير العشوائيات ووضع نقل السكان من المناطق العشوئية ضمن أولوياته«.

وأكد «يونس» أن المباني التي حصل عليها السكان بمشروع الأسمرات مجهزة بالكامل حيث تحتوي على أجهزة كهربائية ومفروشات، مضيفا: "السكان راحوا الشقق بشنطة هدومهم".

ونقل المتحدث باسم وزارة الإسكان تصريحًا سابقًا على لسان رئيس الجمهورية بقوله: «الرئيس قال بيعايرونا بالمناطق العشوائية، إحنا هنخليها مصدر فخر لنا».