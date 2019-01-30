شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للسكان»: «مصر تستقبل مولودًا كل 15 ثانية.. ونستهدف تخفيض معدل الإنجاب» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، إن عدد المواليد بمصر يصل إلى أكثر من 2.5 مليون مولود سنويا، في حين يصل في أوروبا إلى 5 ملايين مولود سنويا، معلقاً: «هناك مولود كل 15 ثانية، فالزيادة السكانية بمصر أكثر من مواردنا ولا يوجد بلد تستطيع تحملها».
وتابع حسن، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن رئيس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب، أطلق استراتيجية لمواجهة الأزمة السكانية خلال 2014، ترتكز على 4 محاور، أولها تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وتمكين المرأة، والإعلام والتعليم، مشيرا إلى أن المجلس القومي يستهدف تخفيض معدل الإنجاب من 3.5 % إلى 3.1 % .
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