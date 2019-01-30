شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: وفرنا 192 مليون جنيه باستبعاد 37 ألف قرار غير مستحق للعلاج على نفقة الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن بعض المرضى كانوا ينتظرون 3 سنوات قبل التدخل الجراحي بسبب قوائم الانتظار.

وتابع مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «157 مستشفى شاركوا في المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس السيسي للانتهاء من قوائم الانتظار»، مشيرا إلى أنه تم أكثر من 83 ألف عملية جراحية خلال المرحلة الأولى التي استغرقت 6 أشهر.

وأضاف المتحدث باسم الصحة «المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية تستهدف منع تراكم قوائم الانتظار مرة أخرى، حيث سيتم زيادة عدد المستشفيات المشاركة في المبادرة، والتخصصات التي تجرى لها العمليات الجراحية»، مؤكدا أن العمليات الجراحية تجرى للمرضى بالمجان.

وأردف مجاهد «وفرنا للدولة 192 مليون جنيه خلال المرحلة الأولى من مبادرة الانتهاء من قوائم الانتظار، عن طريق استبعاد 37 ألف قرار غير مستحق للعلاج على نفقة الدولة»، مشيرا إلى أن نظام المينكة كان له الفضل في اكتشاف القرارات غير المستحقة للعلاج على نفقة الدولة.